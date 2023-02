Resta il bel tempo, ma la pioggia è in arrivo

AGI - Il campo di alta pressione presente da alcuni giorni sul nostro Paese continua a tenere lontane le perturbazioni, ma oggi si indebolisce leggermente. Sull'Italia - spiegano i meteorologi di Meteo Expert - l'atmosfera resta stabile, ma si intensifica la nuvolosità di tipo basso su Liguria, regioni tirreniche e al Nordest, ma senza piogge di rilievo. Il clima resta mite per il periodo, in particolare sul Nord Italia. Questa situazione non subirà cambiamenti sostanziali neanche nei primi giorni della settimana. Qualche possibilità per il ritorno della pioggia e di un clima più consono al periodo si avrà nella seconda parte della settimana. Ma l'evoluzione resta quanto mai incerta.

Le previsioni per le prossime ore

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi centro-occidentali e vicine aree di pianura, il medio-basso versante Adriatico, all'estremo Sud e sulle isole maggiori; in giornata maggiori schiarite in pianura al Nordovest. Nel resto del Paese cielo nuvoloso per la presenza di strati di nubi basse anche compatte, con possibili e locali pioviggini su Liguria di Levante, Toscana e Campania. La sera temporaneo aumento della nuvolosità in Puglia. Temperature massime in calo al Nordovest e Alpi orientali, ma ancora miti; senza grandi variazioni altrove. Venti per lo più deboli. Mari: mosso il Ligure; calmi o poco mossi gli altri mari, ma con tendenza a un aumento del moto ondoso su medio-basso Tirreno, Canale di Sicilia e basso Ionio.

Le previsioni per lunedì

Giornata di tempo stabile in tutta l'Italia. Sul Nordovest, nel settore alpino, sul medio e basso Adriatico, lo Ionio e sulle isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità di tipo basso in graduale attenuazione, con schiarite più diffuse tra pomeriggio e sera. All'alba non si esclude qualche banco di nebbia sulla bassa pianura lombarda e lungo le coste venete. Temperature in lieve aumento nelle minime al Sud; massime in generale sopra la norma con valori in aumento nelle Venezie, in Liguria, nel settore tirrenico e al Sud. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo di Maestrale nel Salento. Mari: mosso il canale d'Otranto, in prevalenza poco mossi gli altri.

Le previsioni per martedì

Inizio di giornata con presenza di nubi basse più o meno compatte sulle pianure, in Liguria, settore dell'alto Adriatico in quello tirrenico fino al nordovest della Calabria; possibili isolati piovaschi o pioviggini sulla Liguria centrale e in Toscana; da segnalare anche nebbie o foschie in Val Padana e tra bassa Toscana, Lazio e nord della Campania; in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nebbie in sollevamento, schiarite temporaneamente più ampie in Campania, nel nordovest della Calabria e su parte della pianura padana; nubi ancora compatte in Liguria, Venezie e Toscana. La sera nuvole di nuovo in intensificazione al Nord e in moderato aumento anche sul medio Adriatico; qualche pioviggine ancora possibile sulla Liguria centrale. Temperature senza grandi variazioni; massime in lieve calo in Liguria, Toscana, nelle Venezie e in generale ancora sopra la norma. Venti deboli con qualche modesto rinforzo dai quadranti meridionali sullo ionio e tra Canale di Sicilia e Tirreno. Mari calmi o poco mossi.