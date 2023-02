Accoltellamento nel Milanese scaturito da lite per precedenza 

AGI - Una mancata precedenza in ingresso a una rotonda ha innescato la lite culminata con un'aggressione a colpi di coltello stamane, nel Milanese. La vittima, un italiano di 52 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano.

Al momento non è in pericolo di vita. L'aggressore, un 55enne incensurato, è stato subito bloccato e messo in sicurezza dai militari ed è in caserma per accertamenti. Trovata e sequestrata l'arma: un coltello a serramanico, con lama di circa 10 centimetri.