Il gelo dei Balcani in arrivo sull'Italia, temperature giù di 8-10

AGI - In arrivo in Italia una corrente di aria molto fredda che si muove verso Turchia e Balcani interessando in parte anche il Mediterraneo centrale e portando un calo termico importante sul nostro Paese nei prossimi giorni. Previste temperature sotto media anche di 8-10 gradi in particolare sui settori orientali della Penisola, non mancheranno gelate diffuse anche in pianura. Condizioni meteo che risulteranno localmente instabili soprattutto sull'Appennino centro-meridionale con la possibilità di nevicate sparse fino a quote molto basse. Lo indicano le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano un peggioramento delle condizioni meteorologiche più importante nella seconda parte della settimana per le regioni del Sud, in particolare Sicilia e Calabria. Freddo che perdurerà almeno fino a secondo weekend di febbraio.

Le previsioni meteo per oggi

Al Nord - Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Nord dove avremo nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte fenomeni in arrivo su settori alpini centro-orientali, Piemonte e Romagna con neve fino a 100-200 metri.

Al Centro - Nubi sparse e schiarite al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Centro, deboli nevicate in Abruzzo fin verso i 100 metri, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora fenomeni tra Marche e Abruzzo con neve al piano.

Al Sud e sulle Isole - Tempo instabile al mattino al Sud con fenomeni su Molise, Puglia e Calabria con neve a quote prossime al piano. Maltempo sulla Sardegna con neve oltre i 1200 metri. Tra pomeriggio e sera precipitazioni soprattutto sulle Isole Maggiori con neve fino a 300-700 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni a carattere nevoso sulla Romagna fino a ridosso della pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro - Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio irregolarmente coperto tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino precipitazioni sparse su tutti i settori Adriatici e tra Calabria Ionica e Sardegna; neve fino a 50-100 metri. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Basilicata e Calabria, variabile altrove. In serata qualche fenomeno tra Sardegna e Sicilia, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Temperature minime in diminuzione, massime stabili o in aumento da nord a sud.