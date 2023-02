Tragedia familiare nel Bolognese, uccide il marito malato e tenta il suicidio 

AGI - Un dramma familiare si è consumato ieri sera a San Giovanni in Persiceto, un paese nel Bolognese. Un uomo di 78 anni, Renzo Marchesi, malato di Parkinson, è morto dopo essere stato accoltellato dalla moglie, che lo ha colpito più volte al petto e al basso ventre con un coltello da cucina.

La donna, 74 anni, ha poi tentato il suicidio e ha riportato ferite serie ai polsi e all'inguine. Ora è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano per ricostruire i contorni di questa tragedia. A quanto si apprende, l'episodio è accaduto in una via della zona industriale della cittadina, dove la coppia si sarebbe recata per fare la spesa. L'anziano è stato trovato nel sedile posteriore di una Nissan bianca.