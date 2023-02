AGI - Gionata di sangue sulle strade italiane, dove in poche ore si contano otto morti e12 feriti. Il bilancio più pesante è quello di uno scontro tra un'autovettura e un camion nella galleria Castello dell'A14, nei pressi di Grottammare: sull'auto viaggiavano un uomo e i suoi due figli, tutti hanno perso la vita.

A Biella un bambino di 6 anni è stato investito mentre, mano nella mano con la madre, attraversava la strada. È stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Biella mentre la polizia locale è al lavoro per chiarire la dinamica.

All'alba a Balsorano sulla SS690, l'ex Superstrada del Liri, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nello scontro tra un Doblò Fiat e un furgone. Ad avere la peggio gli occupanti del Doblò, entrambi deceduti. Feriti gli occupanti del furgone trasferiti all'ospedale di Sora (Frosinone).

#Roma, incidente stradale stanotte sulla via Tiberina, altezza Fiano Romano, coinvolta una sola autovettura. Soccorsi dai #vigilidelfuoco, e affidati ai sanitari, 5 ragazzi bloccati nell'auto#4febbraio pic.twitter.com/bwgyhCiU5B — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 4, 2023

Ancora frammentarie le notizie su un incidente mortale accaduto nella notte a Valduggia, in bassa Valsesia, provincia di Vercelli. Per cause ancora da stabilire, un uomo di età tra i 25 e i 30 anni alla guida di un'auto intorno alle 4,30 è precipitato giù da un ponte schiantandosi sul greto di un torrente. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Nel Barese è caccia all'auto pirata che, nella notte, lungo la strada statale 100 ha investito e ucciso un 22enne spagnolo. Non è ancora chiaro perché la vittima stesse camminando a piedi sulla statale in piena notte. Dopo l'incidente è stato soccorso da alcuni automobilisti: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma non hanno potuto che constatare il decesso del giovane.

Un 47enne è morto a Scarperia, in Toscana, dopo che alla guida del suo scooter ha urtato con violenza un cinghiale che si trovava sulla carreggiata.

Nel territorio del comune di Porcia, lungo la direttrice che conduce a Pordenone, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte. Due vetture si sono scontrate e nell'impatto un ragazzo di 25 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e c'è voluta un'ora per liberarlo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'automedica e due ambulanze provenienti da Pordenone, oltre all'elisoccorso. Due persone coinvolte nell'incidente sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Una terza è stata trasportata all'ospedale di Pordenone in codice verde. Molto grave invece il ragazzo rimasto incastrato nell'abitacolo. Stabilizzato, è trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.

Nella notte anche la via Tiberina, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma, è stata teatro di un grave incidente stradale: un'auto è andata a sbattere contro un grosso albero. Feriti i cinque passeggeri, tutti ragazzi di età compresa tra 16 e 22 anni. Quattro di loro sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli e all'ospedale Sant'Andrea.