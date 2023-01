Temporali al sud e tempo stabile al nord

AGI - Una vasta area depressionaria è presente sul Mediterraneo centro occidentale e determina rovesci temporaleschi sulle regioni meridionali mentre al centro nord il tempo è più stabile, tranne residui fenomeni sulle aree appenniniche centrali e sulla Romagna.



Le previsioni di oggi

Al Nord cielo generalmente sereno con velature pomeridiane; molto nuvoloso sulla Romagna fino al primo pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo.

Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni adriatiche; generalmente sereno sulle restanti regioni peninsulari. Nuvoloso sulla parte nord orientale dell'isola con associate isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in miglioramento pomeridiano.

Sud e Sicilia, molto nuvoloso dal mattino su Sicilia orientale e Calabria con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in miglioramento pomeridiano sulla Calabria e serale sull'isola; sereno su aree costiere e pianeggianti campane; nuvolosità variabile sulle restanti regioni peninsulari con associate deboli locali precipitazioni mattutine in successiva attenuazione.



Temperature: massime in aumento sull'arco alpino occidentale, Liguria, Emilia Romagna meridionale, Maremma toscana, Lazio centro settentrionale, aree interne della Sardegna, Calabria meridionale, Sicilia settentrionale; invariate altrove.