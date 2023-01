La terra trema in Romagna, scossa di magnitudo 4.1 a Gambettola 

AGI - Un terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuto alle ore 06:32 in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Nel piccolo centro le scuole rimarranno chiuse oggi con il sindaco che ha fatto sapere come, al momento, non risultino danni a cose o persone. Lezioni regolari invece a Cesenatico dove il primo cittadino, Gozzoli, ha annunciato nuovi controlli nelle strutture.

Evento sismico del 28 gennaio 2023, ML 4.1 in provincia di Forlì-Cesena https://t.co/brrqKYRk0x — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 28, 2023

Altre misure sono state intraprese da Trenitalia. La circolazione ferroviaria lungo la linea Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna è sospesa in via precauzionale dalle 6.45 per consentire le verifiche tecniche a seguito della scossa. Il traffico dovrebbe riprendere entro un paio d'ore.

I treni regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Forlì e Rimini e Rimini e Ravenna.