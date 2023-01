Operaio muore schiacciato da pannelli di cemento

AGI - Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio è morto schiacciato da alcuni pannelli di cemento all'interno di una ditta per lo smaltimento dei rifiuti in via Stella Polare, nel comune di Fonte Nuova, vicino a Roma. L'uomo che era al comando di un camion con il braccio elevatore ha urtato dei pannelli di cemento che hanno investito la cabina. L'operaio è morto sul colpo.

I carabinieri della locale stazione di Mentana, competenti per territorio, stanno ascoltando i responsabili del deposito dove lavorava la vittima. L'uomo, che al momento dell'incidente stava operando nel parcheggio dello stabile per spostare un veicolo, è rimasto travolto da alcuni pannelli di cemento staccatisi improvvisamente dal soffitto dello stabile, che hanno sommerso la cabina del veicolo, non lasciando scampo all'operaio.

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono giunti anche i sanitari del 118 e cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverso tempo per estrarre l'uomo, ormai privo di vita, dal luogo dell'incidente. In relazione a quanto accaduto, i militari intendono verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, mentre il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del lavoratore, trasferito presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma.