Donna uccisa a Roma, assessore: "Sono scioccata" 

AGI - Sconcerto a Roma per l'omicidio di Martina Scialdone, avvocato di 35 anni, uccisa dall'ex compagno dopo una lite. All'indignazione degli abitanti del quartiere Appio-Latino ( e non solo) vicino alla stazione Tuscolana, dove è avvenuto ieri notte il femminicidio, si unisce la rabbia delle istituzioni.

Tra le prime a prendere posizione è stata l'assessore capitolina alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli. "Sono scioccata - ha dichiarato - per la violenza e la brutalità del femminicidio che si è consumato ieri sera in via Amelia. Una donna uccisa dall’ex compagno a colpi di pistola non può lasciarci indifferenti. Voglio complimentarmi con il questore Belfiore e i suoi uomini che in poche ore hanno arrestato il killer. Resta la tragedia e la rabbia per l’ennesima donna uccisa. Non ci sono parole per commentare questo delitto, ma solo tanto dolore".