Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne 

AGI - Chiara Ferragni devolverà il suo intero compenso di co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE che gestisce oltre centri in Italia e una sessantina di case rifugio.

"Ora più che mai - ha detto l'influencer - penso sia importante parlare di violenza di cui sono vittime le donne, non solo a livello fisico ma anche psicologico ed economico. Per questo è molto importante dare un aiuto concreto. Ho avuto modo di conoscere la presidente e alcune operatrici di D.I.R.E. in questi mesi e sono loro le vere eroine di tutto questo. Penso che questo sia solo l'inizio di un percorso insieme".

"Questo progetto - ha aggiunto - va nella direzione di rendere le donne libere e indipendenti economicamente, il passo necessario per sottrarsi alle violenze domestiche".