AGI - La religione cattolica spopola sui quaderni di scuola. In Italia, nell’anno scolastico 2021-2022 gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento di questa materia sono in media l’84,44%: in particolare, l’88,24% nella scuola dell’infanzia, l’88,21% nella scuola primaria, l’85,58% nella scuola secondaria di I grado e il 78,30% nella scuola secondaria di II grado. Lo ha reso noto oggi il Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica della Cei.

Di conseguenza, chi non ha scelto la religione cattolica (Irc) è pari al 15,56%: in particolare, l’11,76% nella scuola dell’infanzia, l’11,79% nella scuola primaria, il 14,42% nella scuola secondaria di I grado e il 21,70% nella scuola secondaria di II grado.

A livello territoriale, il sud Italia detiene il primato degli studenti sui banch nelle ore di religione cattolica con il 96,64% del totale; al centro si sono avvalsi dell'Irc l'84,33% e al nord il 78,44%.