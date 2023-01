Ordina online i pastorelli del presepe, gli arrivano 10 chili di marijuana

AGI - Ordina i pastorelli per il presepe e si ritrova con cannabis raffinata. è accaduto a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove il pacco del corriere ha riservato una sorpresa non proprio natalizia a un uomo che aveva fatto comprato statuine di pastori a buon prezzo sul web, trovando in Spagna la scena campestre semplice che desiderava: un agricoltore che pota una pigna d'uva dalla vite, col figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini.

Sembrava un affare, spese di spedizione incluse. Ieri pomeriggio, è arrivato un pacco ingombrante e piuttosto pesante, ma l'acquirente ha pensato che il venditore avesse adottato qualche cautela in più per evitare danni. Tolto lo scotch, però, il destinatario ha trovato un involucro di compensato, una busta di cellophane e un 'muschiò con un odore inequivocabile: marijuana - 10 chili - sottovuoto.

L'uomo ha subito chiamato il 112. La cannabis raffinata è ora sotto sequestro. I carabinieri continueranno le indagini per scoprire chi attendeva chili di 'erba' e si è ritrovato padre e figlio in terracotta.