La bassa pressione non recede, ma il maltempo non colpirà tutte le regioni

AGI - Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria affondare verso il Mediterraneo occidentale approfondendo un minimo di pressione al suolo nei pressi della Sardegna. Stando alle ultime analisi del Centro Meteo Italiano questo porterà nei prossimi giorni una fase di tempo instabile o perturbato soprattutto sulle Isole Maggiori e poi sui settori Peninsulari del Sud. Molte nuvole in transito altrove ma con fenomeni assenti o al più di debole intensità. Poche variazioni al momento anche per i primi giorni di dicembre con clima che tuttavia rimarrà ancora piuttosto freddo.

Previsioni per oggi

NORD Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con scarsi fenomeni associati. Deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Nella notte fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve fino a 600 metri sulle Alpi.

CENTRO Giornata nuvolosa sulle regioni del Centro con locali e deboli piogge solo sulle coste tra Toscana e Lazio. Nessuna variazione nelle ore serali con tempo per lo più asciutto e cieli nuvolosi ovunque.

SUD E ISOLE Molte nuvole su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora entro la notte con piogge e temporali sparsi in arrivo su Sardegna e Sicilia.

Previsioni per martedì

NORD Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con neve sulle Alpi fino a quote collinari; più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni sull'Appennino settentrionale. In serata tempo del tutto asciutto, ma con ancora molte nubi in transito.

CENTRO Al mattino deboli piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli coperti. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, isolate nevicate in Appennino. In serata attese precipitazioni tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1100-1200 metri.

SUD E ISOLE Al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione alla Calabria, tempo invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali nella notte sulle regioni peninsulari.