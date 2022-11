La campagna BeAwareNow con le scuole italiane contro la violenza sulle donne

AGI - È stata presentata a Roma nella Casa Internazionale delle Donne, la nuova Campagna "Comunicatio Manifesta. Giovani contro la violenza di genere" di BEAWARENOW che ha coinvolto, durante l'anno scolastico 2021-22, gli studenti degli istituti superiori di 4 città pilota.

Il Progetto e la Campagna sono stati supportati da Banca d'Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino). A sostenere il progetto fin dalla nascita è Gucci che, attraverso CHIME FOR CHANGE, la Campagna globale lanciata dalla Maison nel 2013 a sostegno della parità di genere - prosegue la propria collaborazione al fianco di BEAWARENOW e la Campagna Comunicatio Manifesta.

"L'arte ha sempre avuto una fascinazione complessa e profonda per il corpo femminile, ma in questi anni il panorama della creatività deve confrontarsi con una società schizofrenica: da una parte si afferma il body positive e movimenti come Non una di meno, dall'altra imperversa una comunicazione che esalta modelli di perfezione fisica improbabili e l'universo dei social si caratterizza come il terreno della manipolazione digitale e dell'esibizione. Il corpo femminile è un terreno di scontro. Il luogo di un impatto - a volte drammatico - fra visioni diverse e inconciliabili. È un tema fondamentale per capire come evolve la nostra società" ha messo in evidenza Janine von thungen, artista e co fondatrice di BEAWARENOW.

Tutti gli studenti hanno partecipato a diversi laboratori di musica, social lettering, diritto internazionale affiancati da esperti del settore e per quello socio-culturale sono stati coordinati delle operatrici della Cooperativa Befree che supportano le donne vittime di violenza.