Come sarà il tempo nel fine settimana

AGI - Un'area depressionaria centrata sul Tirreno meridionale determina condizioni di diffusa instabilità al meridione, su parte delle regioni centrali e sull'Emilia Romagna; la pressione sul resto delle regioni settentrionali è in aumento con ampie schiarite che tenderanno ad estendersi alle regioni centrali, come riferisce il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Tempo previsto fino alle ore 06.00 di domani

Nord - residui addensamenti sull'appennino romagnolo e aree limitrofe con deboli piogge in rapido miglioramento; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord; al primo mattino possibile formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia in pianura padana.

Centro e Sardegna - cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su Lazio ed Abruzzo; neve sulle relative aree appenniniche con quota neve oltre 1500 metri; annuvolamenti sparsi su Sardegna centro orientale, Marche e restanti aree appenniniche con residui isolati rovesci in graduale miglioramento; ampie schiarite sulle restanti aree.

Sud e Sicilia - molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità specie su settori ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata.

Temperature: minime in aumento su Sicilia, Val d'Aosta e alpi occidentali; stazionarie su Puglia, Abruzzo e Molise; in diminuzione sul resto del territorio specie su Toscana, Emilia-Romagna e triveneto.

Venti: deboli o moderati nord orientali su Liguria e coste adriatiche, deboli variabili sul resto del nord; forti o molto forti settentrionali sulla Sardegna; forti meridionali sulle aree ioniche tendenti a ruotare dai quadranti orientali; moderati occidentali con rinforzi sul resto della Sicilia; forti orientali sulle restanti regioni con rinforzi fino a burrasca-burrasca forte sulla Campania.

Mari: da agitati a molto agitati i mari circostanti la Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il restante Tirreno centro meridionale; da molto mosso ad agitato lo Jonio; molto mossi restanti mari con moto ondoso in graduale attenuazione ad iniziare dal mar Ligure.

Tempo previsto per domani

Nord - cielo generalmente sereno, tendente a divenire velato in serata.

Centro e Sardegna - residui addensamenti compatti, con deboli piogge sparse sulle regioni adriatiche, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso sul resto del centro, tendente a divenire velato nelle ore serali.

Sud e Sicilia - estesa copertura nuvolosa con piogge diffuse, localmente anche intense sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia, in parziale attenuazione dalla sera.

Temperature: minime in aumento su Valle d'Aosta e Piemonte, stazionarie sulle regioni ioniche, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento sulle aree alpine, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia garganica e Basilicata, in diminuzione in pianura padana e stazionarie altrove.

Venti: forti dai quadranti meridionali sulle regioni ioniche; da moderatia forti nordorientali sule resto del centro-sud peninsulare, in attenuazione dalla sera; deboli variabili sulle altre regioni.

Mari: da agitati a molto agitati stretto di Sicilia e Jonio; da molto mossi ad agitati, canale di Sardegna e Tirreno; da mossi a molto mossi i restanti mari.