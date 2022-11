L'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza assume 60 diplomati

AGI - C'è ancora tempo fino a lunedì per iscriversi al concorso per sessanta diplomati che andranno a lavorare a tempo indeterminato all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: sette i profili richiesti con un'esperienza lavorativa post diploma di almeno tre anni. E possibile candidarsi online entro le ore 18 del 28 novembre 2022

"Lavorare in Agenzia vuol dire lavorare dietro le quinte per aumentare costantemente la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici, delle reti e dei servizi essenziali del Paese. Con questo bando andiamo a cercare i migliori tecnici che vogliano impegnare il proprio talento e le proprie competenze al servizio dell'interesse del Paese. Una missione vitale per il mantenimento della prosperita economica e della sicurezza dell'Italia all'interno del processo di trasformazione digitale" commenta Roberto Baldoni, Direttore Generale di ACN.

"Oggi in Italia servono almeno 100 mila esperti, dalle figure tecniche alle professionalita trasversali. La cybersicurezza e un mondo di professionalita e competenze che stanno iniziando a crescere. Come Agenzia nazionale siamo impegnati a coltivarle e promuoverle dentro e fuori ACN, nelle amministrazioni e nelle imprese".

Si va dai trentacinque profili che lavoreranno negli uffici che si occupano di monitorare e analizzare gli eventi cyber, gestire il livello di esposizione al rischio di pubbliche amministrazioni e aziende, alle professionalita impiegate nelle attivita di analisi e risposta agli incidenti informatici che svolge il CSIRT Italia, la struttura operativa dell'Agenzia in prima linea contro gli attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni e alle aziende italiane.

Sono dieci i tecnici, software e hardware, che saranno inseriti nel Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), il servizio che si occupa di valutare il livello di sicurezza di beni, sistemi e servizi ICT, con l'obiettivo di innalzare la resilienza delle infrastrutture da cui dipendono le funzioni e i servizi essenziali del Paese.

Il bando e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 86 del 28 ottobre 2022, Serie Speciale - Concorsi ed Esami), sul sito web istituzionale di ACN e sul portale InPA, su cui e possibile candidarsi. La campagna di reclutamento di ACN proseguira nei prossimi mesi fino a portare il proprio organico a 300 unita di personale entro la fine del 2023.