Il maltempo concede una tregua fino a venerdì

AGI - Breve tregua maltempo in Italia. Nei prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo grazie all’allontanamento verso i Balcani del profondo vortice depressionario. Secondo quanto risulta dalle ultime analisi del Centro Meteo Italiano il tempo resterà nel complesso asciutto fino a venerdì quando una nuova saccatura depressionaria si avvicinerà al Mediterraneo determinando un nuovo peggioramento.

Previsioni per oggi

NORD Giornata all'insegna del tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Residue piogge possibili solo sulla Romagna. Nessuna variazione in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

CENTRO Residue piogge sulle Marche al mattino, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori tirrenici.

SUD E ISOLE Nuvolosità irregolare durante la giornata con possibilità di piogge sparse su Calabria e Isole Maggiori. Residue piogge in serata tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

Previsioni per domani

NORD Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati.

CENTRO Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità.

SUD E ISOLE Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna.