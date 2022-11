Un 21enne è stato arrestato a Torino per aver minacciato i passanti con un'ascia

AGI - La polizia di Torino ha arrestato un 21enne italiano che, in piena notte, ha minacciato i passanti con un'ascia nella zona di corso Orbassano, nella zona sud della città. Dopo avere raccolto la testimonianza di un passante, gli agenti hanno rintracciato il giovane che aveva provato a nascondere l'arma sotto un'auto in sosta, tirando un calcio a un poliziotto.

Nel corso della perquisizione a casa del ragazzo, gli agenti hanno trovato nella stanza da letto sostanza stupefacente cannabinoide per un peso superiore ai 150 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il 21enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per minaccia e per la violazione delle norme in materia di armi.