Un 32enne è stato travolto e ucciso da un'auto a Foggia

AGI - Un uomo di 32 anni di Sant'Agata di Puglia, nel foggiano, è morto dopo essere stato investito lunedì sera in via Natola a Foggia. Stava attraversando la strada con un'amica quando è stato travolto da un'auto in corsa. Un impatto violentissimo: l'autista si è fermato e ha chiesto aiuto. Il 32enne è stato ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia dove è deceduto nella notte.