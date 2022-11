Nel primo weekend di novembre arrivano burrasche e neve

AGI - Un ciclone attraversa l'Italia dalla Liguria alla Calabria: il minimo di bassa pressione attualmente posizionato davanti a Genova, e definito in gergo meteorologico 'Genoa Low', si sposterà in 48 ore verso le regioni ioniche; domenica si approfondirà e diventerà un'importante 'Ionio Low'.

Tutte queste 'Lows', in altre parole cicloni anche profondi, porteranno un sensibile rinforzo del vento. Sono attese burrasche forti dalla Liguria alla Sardegna, poi verso il meridione. Il vento sarà associato ad un brusco calo delle temperature.

A questa lista di ingredienti meteo si aggiungeranno neve, acqua alta a Venezia e piogge intense. Se consideriamo anche la possibilità di qualche mareggiata avremo un weekend caratterizzato dal maltempo.

IlMeteo.it indica nelle regioni settentrionali il primo bersaglio della Genoa Low, insieme al versante tirrenico e alla Sardegna. Sono attese nevicate fino ai 1400-1500 metri sulle Alpi e piogge intense verso il Triveneto. Sulle regioni tirreniche, fino alla Campania, insisterà il rischio nubifragi a causa della temperatura calda del mare e alla vorticità della Genoa Low: in altre parole la perturbazione sarà intensa e troverà anche tanta energia sulle acque 'bollenti per il periodo' del Mediterraneo.

In sintesi tanta neve sulle Alpi Orientali, tante piogge sulle pianure del Triveneto e temporali al Centro. Anche al Sud, già nel corso del pomeriggio, ci saranno piogge e vento con un graduale calo termico e sono previsti pure dei temporali forti; localmente non si escludono nubifragi in particolare lungo la linea costiera tirrenica.

Durante il weekend il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione porterà maltempo al Sud e sul medio versante adriatico.

Avremo un crollo di 10 gradi delle massime anche su queste zone e domenica 6 novembre non sembrerà nemmeno una lontana parente della domenica precedente: lo scorso 30 ottobre avevamo l'estate infinita con 27 gradi al Nord e oltre i 32 gradi al Sud; il 6 novembre, dopo soli 7 giorni, le minime del Nord sfioreranno lo zero e le massime del Sud saranno tipiche di inizio dicembre. Un ribaltone meteo che probabilmente sarà seguito da altre sorprese.

