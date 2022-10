In Italia 13.439 casi Covid e 93 decessi, la positività scende al 16%

AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 13.439 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 30.239 di ieri e soprattutto i 15.089 di lunedi' scorso. I tamponi processati sono 84.220 (ieri 175.985) con un tasso di positività che dal 17,2% scende al 16%.

I decessi di oggi sono 93 (ieri 32), per un totale da inizio pandemia di 178.081. Le terapie intensive salgono di 2 unità (ieri stabili) con 23 ingressi del giorno e sono 254 in tutto; i ricoveri sono 213 in più (ieri +123), per un totale di 6.928. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.