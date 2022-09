Sono stati trovati una scarpa e la borsa della donna scomparsa nel Reatino

AGI - Nel Reatino sono stati rinvenuti una borsa e una scarpa di Silvia Cipriani, la 77enne ex postina scomparsa lo scorso 21 luglio di cui si è persa ogni traccia e di cui lunedì era stata ritrovata l'auto. Il rinvenimento è avvenuto nei boschi di localita' Scrocco, zona di confine tra i Comuni di Montenero e Casaprota, nell'ambito delle ricerche condotte dagli agenti di polizia della questura di Rieti, dai vigili del fuoco, dal personale della Guardia di finanza che ha messo a disposizione unita' cinofile molecolari, dai Carabinieri e dal personale del Soccorso alpino.

Lunedì un cercatore di funghi aveva rinvenuto l'auto della donna, una Fiat Palio di colore grigio, recuperata dai mezzi dei vigili del fuoco e posta in sicurezza nei locali della questura del capoluogo laziale.

A rivelare il secondo ritrovamento in 24 ore è stata la Procura della Repubblica reatina, che coordina le attivita' di indagine e ricerca, e che proprio stamattina, a seguito del rinvenimento dell'automobile, e con il supporto della Prefettura, ha disposto l'avvio di ulteriori attivita' di ricerca, avendo come punto di partenza il luogo del rinvenimento del mezzo, con la costituzione in loco di un posto di comando avanzato.

Le ricerche, che dovevano interrompersi per il venir meno della luce, riprenderanno nelle prime ore di domattina.