C'è stato un grave incidente d'auto alle porte di Roma

AGI - Incidente stradale mortale alle 17 in via Pedemontana, a Gallicano nel Lazio, località a poca distanza da Roma. A scontrarsi due autovetture: un 59enne ha perso la vita ed altre quattro persone, rimaste gravemente ferite, sono state trasportate dai sanitari del 118 presso il Policlinico Agostino Gemelli e il Policlinico Tor Vergata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dello scontro.