Una nave partita dall'ucraina è in rada a Venezia

AGI - E' in rada al porto di Venezia, in attesa dell'ingresso, la nave ucraina "Zumrut Ana", partita il 20 agosto dal porto di Chornomorsk, nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. La nave, a quanto si apprende, potrebbe entrare in canale domani o dopodomani, si valutano le condizioni della marea.