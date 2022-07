Quattro alpinisti sono precipitati in Valle Antrona, due sono gravi

AGI - Grave incidente in montagna in mattinata in Valle Antrona, provincia del Verbano Cusio Ossola, nel comune di Antrona Schieranco. Quattro scalatori sono precipitati durante una escursione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola con la stazione di Villadossola e i militari del Sagf.

Da Torino e da Borgosesia sono arrivate anche due eliambulanze del 118. Secondo le prime informazioni due degli alpinisti hanno riportato ferite gravi, classificate in codice rosso. Sono stati trasportati uno al Cto di Torino e l'altro all'ospedale di Novara. Ferite da codice verde per gli altri due escursionisti.