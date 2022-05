Sospetti sulla madre del bambino arrivato in gravi condizioni a Perugia

AGI - È indagata per maltrattamenti e lesioni la madre del bambino di un anno arrivato all'ospedale di Perugia in arresto cardiocircolatorio domenica 15 maggio e dal lunedì seguente ricoverato in gravissime condizioni al Meyer di Firenze. Al piccolo sono state riscontrate, dopo essere stato rianimato, una frattura alla testa e una tumefazione sulla fronte, mentre a fine marzo era stato gia' ricoverato per la frattura di un omero. Da chiarire la natura di quelle lesioni e le tempistiche, per questo la Procura della Repubblica di Perugia ha disposto degli accertamenti irripetibili.