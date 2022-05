In Italia 13.668 casi Covid e 102 morti. Il tasso di positività scende al 13%

AGI - Sono 13.668 i nuovi casi di Covid registrati in Italia il 16 maggio 2022, contro i 27.162 del giorno precedente soprattutto i 17.155 contagi di sette giorni fa, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. Si tratta del dato più basso dell'anno: per trovare numeri inferiori bisogna risalire al 13 dicembre 2021, quando i contagi furono 12.712.

I tamponi processati sono 104.793 (ieri 194.577) con il tasso di positività che scende dal 14% al 13%. I decessi sono 102 (ieri 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.346.

In aumento i ricoveri, come sempre nel post-weekend per le poche dimissioni: i pazienti in terapia intensiva sono 6 in più (ieri +7), con 24 ingressi giornalieri, e sono 353 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 99 in piu' (ieri -118), 7.631 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia Romagna con 1.873 contagi, seguita da Lazio (+1.745), Campania (+1.431), Piemonte (+883) e Sicilia (+848). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.071.649.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.424 (ieri 30.334) per un totale che sale a 15.923.935. Gli attualmente positivi sono 15.750 in meno (ieri -2.670) per un totale di 982.368. Di questi, 974.384 sono in isolamento domiciliare.