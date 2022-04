In Italia 61.555 casi Covid e 133 decessi, il tasso di positività sale al 15,5%

Sono 61.555 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 64.951 di ieri e, soprattutto, in leggera discesa rispetto ai 66.535 casi di venerdì scorso. I tamponi processati sono 397.482 (ieri 438.375) con un tasso di positività che sale dal 14,8% al 15,5%. I decessi sono 133 (ieri 149): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 161.469.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono una in meno (ieri -29), con 49 ingressi del giorno, e scendono a 419 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 95 in meno (ieri -91), tornando sotto quota diecimila a 9.980 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 8.098 contagi, seguita dal Lazio (+6.947), Campania (+6.679), Veneto (+6.325) ed Emilia Romagna (+4.748). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.595.302.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 70.895 (ieri 65.664) per un totale che sale a 14.214.909. Gli attualmente positivi scendono ancora, 8.738 in meno (ieri -196), 1.218.924 in tutto. Di questi, 1.208.525 sono in isolamento domiciliare.