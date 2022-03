Ucraina, bimbo di un anno ricoverato in Italia al Bambino Gesù

AGI - "È arrivato questa mattina all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, con i propri genitori, il primo bambino proveniente dall'Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall'età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile". Lo comunicano in una nota congiunta l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"I genitori - si legge - hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l'Italia, dove grazie all'aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L'Aquila. Il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all'Ospedale Bambino Gesu', dov'e' ricoverato in questo momento in terapia intensiva".