Data alle fiamme l'auto del compagno di una giornalista del TG1

AGI - Autovettura in fiamme questa notte a Monterotondo, a pochi chilometri da Roma. L'auto è intestata all'avvocato Vincenzo Iacovino, compagno della giornalista del TG1 Cinzia Fiorato che hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Sul posto, in in piazza della Libertà, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Montelibretti, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo. Secondo quanto apprende l'AGI, al momento non sarebbero stati trovati elementi compatibili con un atto di natura dolosa. Le indagini sono in corso.