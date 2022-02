Oggi 46.169 nuovi casi di Covid e 249 morti, tasso positività 9,5%

AGI - Ulteriore calo della curva epidemica in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid sono stati 46.169 a fronte dei 49.040 di ieri; sette giorni fa i contagi erano stati 57.890. I tamponi effettuati sono stati 484.530, in lieve aumento rispetto ai 479.447 di ieri, per cui il tasso di positività scende al 9,5% (ieri era 10,2%).

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 249 (ieri 252), per un totale di 154.013 da inizio pandemia.

In diminuzione anche i ricoveri ordinari, di 402 unità (per un totale di 12.125) e le terapie intensive, di 47 unità (839 il totale), con 56 ingressi del giorno (ieri erano stati 81).

La regione con il maggior numero di casi oggi è ancora il Lazio con 5.361, davanti a Lombardia (5.239), Sicilia (4.776), Campania (4.252) e Veneto (4.111). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 12.651.251.

I dimessi/guariti sono 69.439 in più, per un totale di 11.298.010, mentre gli attualmente positivi scendono a 1.199.228 (-22.195), di cui 1.186.264 in isolamento domiciliare.