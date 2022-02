Oggi sono 49.040 i nuovi casi di Covid, 252 morti e tasso positività al 10,2%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 49.040 contro i 60.029 di ieri e i 59.749 di una settimana fa. I tamponi processati sono 479.447 (ieri 603.639) con un tasso di positività che sale al 10,2% (+0,3% rispetto a ieri).

I decessi sono 252 (ieri 322): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 153.764.

Calano ancora le terapie intensive, 10 in meno (ieri -32) con 81 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 886, e tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 549 in meno (ieri -299), 12.527 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 5.639 contagi, seguita da Lombardia (+5.534), Sicilia (+5.272), Veneto (+4.593), Campania (+4.394) e Puglia (+3.834). I casi totali arrivano a 12.603.758.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 119.280 (ieri 89.993) per un totale che sale a 11.228.571. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 70.370 in meno (ieri -30.178), e scendono a 1.221.423. Di questi 1.208.010 pazienti sono in isolamento domiciliare.