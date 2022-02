Oggi 57.890 casi Covid e 320 morti, la positività è stabile al 10,8%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 57.890 contro i 59.749 di ieri ma soprattutto i 75.861 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale del 24%. I tamponi processati sono 538.131 (ieri 555.080) con il tasso di positività stabile al 10,8%. I decessi sono 320 (ieri 278): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 152.282.

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in meno (ieri -46) con 71 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 1.037. I ricoveri ordinari sono 565 in meno (ieri -475), 14.562 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggiore numero di casi odierni è il Lazio con 6.375 casi, seguito dalla Lombardia (+6.116), dalla Campania (+6.059) e dal Veneto (+5.880).

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 99.640 per un totale che sale a 10.732.908. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 41.905 in meno e scendono a 1.438.208. Di questi 1.422.609 sono in isolamento domiciliare.