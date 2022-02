Oggi in Italia 70.852 casi Covid e 388 morti, giù le intensive e i ricoveri

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 70.852, contro i 28.630 di ieri (dato condizionato come sempre dai pochi tamponi del lunedì) ma soprattutto i 101.864 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 30%. I tamponi processati sono 695.744, 412mila più di ieri, con il tasso di positività sostanzialmente stabile al 10,2% (ieri era al 10,1%).

I decessi sono 388 (ieri 281): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 151.684. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 54 in meno (ieri -17) con 87 ingressi del giorno, e sono 1.119, mentre i ricoveri ordinari sono 448 in meno (ieri -10), 15.602 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.757 contagi, seguita da Campania (+7.614), Lazio (+7.407), Veneto (+7.298) e Puglia (+6.154). I casi totali arrivano a 12.205.474. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 110.840 (ieri 76.553) per un totale che sale a 10.503.380. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 40.205 in meno (ieri -48.058), e scendono a 1.550.410. Di questi 1.533.689 pazienti sono in isolamento domiciliare.