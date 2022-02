La curva epidemica è ancora in calo. La positività è all'11,2%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 51.959 contro i 62.231 di sabato e soprattutto i 77.029 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 462.881 (sabato 587.645) con un tasso di positività in crescita all'11,2% (+0,6%).

I decessi sono 191 (sabato 269), le vittime totali dall'inizio della pandemia sono quindi 151.015. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (sabato -514), 16.060 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è nuovamente il Lazio con 5.946 contagi, seguito da Campania (+5.615), Lombardia (+5.247), Sicilia (+5.062), Veneto (+4.491) e Piemonte (+4.401). I dimessi guariti delle ultime 24 ore sono 109.095 (sabato 117.463) per un totale che sale a 10.315.987. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, altri 56.941 in meno (ieri -55.511) per un totale di 1.638.673. Di questi 1.621.423 pazienti sono in isolamento domiciliare.