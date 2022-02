In Italia ci sono stati 62.253 nuovi casi di Covid e 269 morti. La positività è al 10,6%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 62.231 contro i 67.152 e soprattutto i 93.157 di sabato scorso. I tamponi processati sono stati 587.645 (ieri 663.786) con un tasso di positività che sale al 10,6% (+0,5%).

I decessi sono 269 (ieri 334): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 150.824. Per il quinto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 42 unità (ieri -57) con 68 ingressi del giorno, e sono 1.223 totali mentre i ricoveri ordinari sono 514 in meno (ieri -530), 16.310 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.