Due operai sono precipitati in un vano ascensore a Milano, un morto e un ferito

L'incidente in una palazzina tra piazzale Loreto e Viale Monza. Per uno degli operai sono stati inutili i soccorsi mentre il secondo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Un collega:"non avevano imbracatura perché in quel momento non serviva"