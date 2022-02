Il mistero della 40enne scomparsa e poi trovata morta a Milano

AGI - È stata trovata morta Sara Lemlem Ahmed, la 40enne di nazionalità olandese e origine eritrea di cui non si avevano notizie dal 4 dicembre dopo che era uscita di casa in seguito a un litigio con il compagno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Procura sulle cause della morte.

Il corpo senza vita è stato trovato in una palazzina abbandonata a Vigevano. La donna si era allontanata a piedi senza soldi e senza telefono cellulare dopo la lite col compagno. Le ipotesi prevalenti al momento sono quelle dell'omicidio o del suicidio.