È stata presa la banda di rapinatori che assaltava le farmacie di Torino

Nel 2020 si sono più che dimezzate (-56,3%) ma a diminuire sono anche le rapine negli uffici postali (-35,8%), ai distributori di carburante (-33,9%), in farmacia (-33,2%), in tabaccheria (-31,4%), negli esercizi commerciali (-17,5%), in pubblica via (-16.7%) e nelle abitazioni (-13,4%). I dati del rapporto ABI