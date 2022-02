Il sindaco di Viareggio rassicura dopo il terremoto: “Paura ma non danni”

AGI - “Ad ora non risultano, per fortuna, segnalazioni di danni a cose o persone. Attualmente sono in corso controlli”. Così il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, sulla sua pagina Facebook dopo il terremoto di questa notte che ha avuto come epicentro la zona sud della città.

“Alle 2,36 di questa notte – ha scritto inoltre – il nostro territorio è risultato epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.8 gradi Richter e una profondità di circa otto chilometri. Nel corso della nottata ci sono state poi ulteriori tre piccole scosse, per lo più strumentali.

La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione e paura”.

Passata la paura, il sindaco ha trovato il modo di scherzare con un altro post in 'vernacolo'.