Gualtieri: "Intitoleremo a Monica Vitti un luogo della nostra città"

AGI - "La ricorderemo adeguatamente intitolandole un luogo della nostra città", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri fuori dalla camera ardente allestita in Campidoglio per Monica Vitti. "Era un'attrice straordinaria - ha aggiunto - che giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo e che noi vogliamo onorare. La Casa del Cinema organizza una rassegna su di lei oggi e domani". "Monica Vitti era romana, romanissima. È nata a Roma e si è formata a Roma, per questa città è un grandissimo orgoglio".