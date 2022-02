Perché oggi è la giornata dei calzini spaiati

AGI - Se vi siete imbattuti in grandi e piccoli che oggi indossavano calzini diversi tra loro, sappiate che non avete avuto le traveggole. E no, non c’è nessuna nuova moda che impazza in città. Tantomeno un problema di lavatrici. La spiegazione è più semplice ed eticamente nobile. Oggi è la “giornata dei calzini spaiati”.

Nata una decina di anni fa da Sabrina Flapp, maestra di una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, l’iniziativa punta a sensibilizzare sull’autismo e altre diversità in un messaggio di inclusione e solidarietà.

Perché i calzini spaiati?

Perché due calzini anche se diversi tra loro in forma e colore assolvono alla loro funzione perfettamente.

Quando si celebra

La data sul calendario è quella del primo venerdì di febbraio. La scelta di non individuare un giorno fisso è legato alla possibilità di permettere ai bambini delle scuole di poter aderire ogni anno.

Come aderire

Basta indossare due calzini diversi – il più possibile – tra loro. E se si vuole lanciare il messaggio anche sui social basta postare una foto con l’hashtag #calzinispaiati2022.

“Nel 2014 l’iniziativa è approdata su Facebook”, si legge – si legge sulla pagina social di giornatadeicalzinispaiati. “Abbiamo colorato la giornata un po’ ovunque grazie al passaparola”