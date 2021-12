Allestito un 'reparto Natale' in ogni padiglione del Policlinico di Bari 

AGI - C'è un “reparto Natale” in ogni padiglione del Policlinico di Bari. Nel laboratorio covid le provette nelle quali finiscono i tamponi compongono il presepe, come augurio “che un giorno vengano utilizzati solo come decorazioni”.

Un camino di cartapesta e una poltrona sono comparsi nel reparto di ortopedia pediatrica in attesa di Babbo Natale.

Le stelle con i nomi dei pazienti che non ce l'hanno fatta nella terapia intensiva covid sono state disposte sull'albero per ricordare il segno, la luce, che ciascuno lascia in chi gli è stato accanto.

In pediatria l'albero di Natale è decorato con peluches. C'è un presepe di legno sul pianoforte della neonatologia, in oncoematologia i bambini ricoverati hanno realizzato gli addobbi in un laboratorio con gli operatori. In odontoiatria tra le palline ci sono vecchi calchi e come puntale un 'sorriso radiografato'.

Tra le corsie delle unità operative il calore delle festività è restituito ai pazienti anche attraverso le decorazioni natalizie. E si è aperto un contest sulla pagina instagram @polibari2020 per raccogliere gli auguri da tutti i reparti con l'hashtag #repartonatale.

“Sono decine le foto che stanno arrivando – scrivono in una nota -, tra selfie e foto per sentirsi come in famiglia con i colleghi con cui si divideranno i turni più delicati, come la sera di Natale. Ma soprattutto far sentire a casa i pazienti ricoverati”.