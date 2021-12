Con dose booster Moderna aumentano di 37 volte gli anticorpi contro Omicron

AGI - Il booster di Moderna aumenta gli anticorpi contro la variante Omicron di 37 volte, se somministrato (come ora) con dosaggio da 50 µg, mentre con la dose piena a 100 µg gli anticorpi salgono addirittura di 83 volte. Lo rende noto la stessa azienda annunciando i dati preliminari dell'efficacia del suo vaccino contro la nuova variante.

“Il drammatico aumento dei casi di Covid-19 per la variante Omicron riguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che il booster Moderna attualmente autorizzato può aumentare gli anticorpi neutralizzanti a livelli 37 volte superiori a quelli pre-boost sono rassicuranti", ha affermato Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

“Per rispondere a questa variante altamente trasmissibile, Moderna continuerà ad avanzare rapidamente con un candidato di richiamo specifico per Omicron nei test clinici nel caso in cui si rendesse necessario in futuro. Continueremo inoltre a generare e condividere dati attraverso le nostre strategie di potenziamento con le autorità di salute pubblica, per aiutarle a prendere decisioni basate sull'evidenza per le migliori strategie di vaccinazione contro SARSCoV-2".

La strategia prevede la valutazione del vaccino prototipo (mRNA1273) alla dose di richiamo autorizzata (50 µg) e a una dose più alta (100 µg), candidati multivalenti che incorporano precedenti varianti (mRNA-1273.211, mRNA-1273.213) anche a 50 µg e 100 µg e candidati booster specifici per Delta e Omicron. I candidati al richiamo sono in fase di valutazione nella fase 2/3 in corso, con studi di circa 300-600 partecipanti per braccio.