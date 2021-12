Due operai sono morti nel crollo di una gru a Torino

AGI - Due operai sono morti nel crollo di una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a Torino. Tre operai erano rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco.

#Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

Un terzo operaio è stato ricoverato in gravi condizioni e almeno tre passanti sono rimasti feriti. Il crollo è avvenuto poco prima delle 10. La gru, per motivi ancora da accertare, ha ceduto durante l'allestimento del cantiere ed è collassata su un palazzo di sei piani.

Gli operai sono rimasti schiacciati sotto l'intelaiatura del mezzo, con i vigili del fuoco giunti sul posto che sono riusciti a liberarli. Per due di loro non c'era più nulla da fare, mentre il terzo è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale Cto. I sanitari giunti sul posto hanno soccorso alcuni passanti rimasti feriti.