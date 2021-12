Due fratellini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio in un campo nomadi nel foggiano

AGI - Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio scoppiato in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche che sono state distrutte dalle fiamme. All'interno di una baracca sono stati trovati morti i due bimbi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.

Si tratta di due fratellini: un bambino di 4 anni e di una bambina di due. Stando ad una prima ricostruzione i due fratellini stavano dormendo quando è scoppiato l'incendio.

Non è escluso che le fiamme possano essere stare causate da una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove i fratellini vivevano. Nel campo convivono circa un migliaio di cittadini bulgari.