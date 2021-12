Oggi 23.195 casi Covid e 129 morti e il tasso di positività sale al 3,7%

AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 23.195, contro i 20.677 di ieri: mai così tanti dal primo aprile scorso, quando furono 23.649. I tamponi processati sono 634.638, 142mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività balza al 3,7% (ieri era al 2,7%).

I decessi sono 129 (ieri 120), il dato più alto di questa quarta ondata. Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia sono 135.178.

Ancora in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (come ieri) con 84 ingressi del giorno, e sono 870, mentre i ricoveri ordinari sono 146 in più (ieri +212), 7.309 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi oggi è la Lombardia (+4.765), seguita da Veneto (+3.677), Emilia Romagna (+1.898), Lazio (+1.887) e Piemonte (+1.861). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.282.076.

I guariti sono 14.802 (ieri 6.637) per un totale di 4.841.245.

Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 8.259 in più (ieri +6.637) che tornano a superare quota 300mila come non succedeva dal 16 maggio, e sono 305.653. Di questi, sono in isolamento domiciliare 297.474 pazienti.