Costa: "Per Natale varranno le regole di adesso"

AGI - "Sul Natale non cambia nulla, varranno le regole che valgono adesso. Non c'è nulla in previsione". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa ai microfoni di 'Radio anch'io'.

Quanto ai green pass, "i trasporti sono il tema più difficile da gestire e per il quale trovare soluzioni. Dove c'è trasporto dedicato ai soli studenti, il green pass può non essere utilizzato, negli altri mezzi pubblici sì". Sul probelma dei QR falsi, "c'è grande attenzione dei nostri Nas che stanno controllando. Questo è un problema che riguarda il nostro paese e non solo".

Infine i vaccini: "Le dosi ci sono, sia per le prime dosi che per i richiami. Siamo nelle condizioni di procedere".