Oggi in Italia 15.756 casi e 99 morti, la positività scende al 2,3%

AGI - Sono 15.756 i nuovi casi Covid in Italia registrati mercoledì 7 dicembre, contro i 9.503 delle 24 ore precedenti. Con 695.136 tamponi, 394mila in più, tanto che il tasso di positività scende dal 3,1% al 2,3%. I decessi sono 99, per un totale di 134.386 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in più con ben 89 ingressi del giorno, e salgono a 776, mentre i ricoveri ordinari sono 199 in più, 6.078 in tutto. È quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+2.960), seguita da Lombardia (+2.783), Lazio (+1.474), Emilia Romagna (+1.350) e Piemonte (+1.310). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.134.318. I guariti sono 10.584 per un totale di 4.759.038. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 5.059 in più che arrivano a 240.894. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.040 pazienti.