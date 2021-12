Il bollettino Covid di oggi: 15.021 casi e 43 morti

"Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese", ha detto il presidente di Aifa. Intanto in Italia è boom per le terze dosi: sono 8,4 milioni i richiami effettuati. In tutto il Paese sono pronti i controlli per l'entrata in vigore del certificato verde rafforzato